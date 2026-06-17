16-летняя волгоградка пойдет под суд за передачу карты мошенникам

Прокуратура утвердила обвинение. Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области перед судом предстанет несовершеннолетняя жительница Светлоярского района. 16-летнюю девушку обвиняют в том, что она за деньги передала мошенникам данные своей банковской карты и помогала им обналичивать похищенные средства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.

По версии следствия, в ноябре 2025 года школьница вступила в переписку с незнакомцем в одном из мессенджеров. Неизвестный предложил ей легкий заработок: за вознаграждение нужно было предоставить реквизиты своей банковской карты. Девушка согласилась, не задумываясь о последствиях. Вскоре на ее карту начали поступать деньги, которые мошенники выманили у доверчивых граждан. Часть средств она оставляла себе в качестве оплаты за услугу, а остальное переводила на счета, указанные ее куратором.

Таким образом, несовершеннолетняя фактически стала частью преступной схемы. Она помогала злоумышленникам запутывать следы и получать доступ к украденным деньгам.

Свою вину девушка признала полностью. Она раскаялась в содеянном и сотрудничала со следствием. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.