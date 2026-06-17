Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 июня 2026 13:21

16-летняя волгоградка пойдет под суд за передачу карты мошенникам

Девушка согласилась за вознаграждение предоставить реквизиты своей банковской карты, на которую поступали украденные деньги
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Прокуратура утвердила обвинение.

Прокуратура утвердила обвинение.

Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области перед судом предстанет несовершеннолетняя жительница Светлоярского района. 16-летнюю девушку обвиняют в том, что она за деньги передала мошенникам данные своей банковской карты и помогала им обналичивать похищенные средства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на прокуратуру региона.

По версии следствия, в ноябре 2025 года школьница вступила в переписку с незнакомцем в одном из мессенджеров. Неизвестный предложил ей легкий заработок: за вознаграждение нужно было предоставить реквизиты своей банковской карты. Девушка согласилась, не задумываясь о последствиях. Вскоре на ее карту начали поступать деньги, которые мошенники выманили у доверчивых граждан. Часть средств она оставляла себе в качестве оплаты за услугу, а остальное переводила на счета, указанные ее куратором.

Таким образом, несовершеннолетняя фактически стала частью преступной схемы. Она помогала злоумышленникам запутывать следы и получать доступ к украденным деньгам.

Свою вину девушка признала полностью. Она раскаялась в содеянном и сотрудничала со следствием. Прокуратура утвердила обвинительное заключение.