Пенсионер из Волжского отдал мошенникам 17 миллионов рублей

Аферисты обманули мужчину. Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области жертвой аферистов стал 80-летний житель Волжского, который лишился почти 17 миллионов рублей, а также крупной суммы в иностранной валюте, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Все началось 21 апреля 2026 года, когда пенсионеру позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками Энергосбыта, а затем и различных силовых ведомств. Злоумышленники убедили мужчину, что с его счетов якобы зафиксированы переводы в недружественное государство. Чтобы избежать уголовной ответственности, ему предложили срочно задекларировать все сбережения и перевести их на «безопасный счет».

Поверив этой лжи, пенсионер с 1 по 15 мая 2026 года неоднократно снимал со своих счетов крупные суммы. Он лично отвозил деньги в различные точки Волгограда, которые указывали мошенники, и передавал их незнакомым женщинам. В общей сложности он отдал аферистам около 17 миллионов рублей, более 11 тысяч евро и почти 39 тысяч долларов США.

Лишь спустя несколько недель мужчина осознал, что его обманули, и обратился в полицию. Следователи завели уголовное дело.