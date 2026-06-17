Ливни, град и ветер до 25 м/с накроют Волгоградскую область

Город Волгоград. Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область готовится к серьезным погодным испытаниям. До конца вечера 17 июня 2026 года в отдельных районах региона ожидается целый комплекс опасных метеорологических явлений: ливни, сильные дожди в сочетании с грозой, град и шквалистый ветер порывами до 20-25 метров в секунду, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на региональное управление МЧС.

Спасатели призывают жителей Волгоградской области быть предельно внимательными и соблюдать простые, но важные правила безопасности. В первую очередь, находясь дома, лучше плотно закрыть все окна и двери, чтобы избежать повреждений от резких порывов ветра. Машины не стоит ставить под деревьями и шаткими конструкциями.

При возникновении любой чрезвычайной ситуации немедленно звоните по телефонам «101» или «112». Спасатели готовы оперативно прийти на помощь.