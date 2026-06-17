Под Волгоградом у фермера нашли лишних коров

У фермера нашли лишних коров. Фото: "КП" Архив.

В Волгоградской области специалисты Россельхознадзора выявили, что в одном из личных подсобных хозяйств Жирновского района коров оказалось больше, чем значилось в документах. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru, в системе «Хорриот» числилось 17 голов крупного рогатого скота, а на деле на площадке содержали 25 животных.

Разницу в 8 голов выявили во время выездной проверки. При этом сведения о вакцинации и профилактических обработках скота в системе отсутствовали вовсе. То есть хозяин попросту не учел часть поголовья и не предоставил данные о здоровье животных.

Владельцу хозяйства вынесли предостережение и потребовали впредь соблюдать законодательство. Кроме того, материалы проверки передали в комитет ветеринарии Волгоградской области, чтобы там приняли дополнительные меры.