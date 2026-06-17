Всероссийская ярмарка в Волгограде пройдет 19-20 июня

На ярмарке будет и вкусное, и полезное, и красивое Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 19-20 июня 2026 года вновь пройдет Всероссийская ярмарка. Горожан ждут модные товары и фермерские продукты в выставочном центре «ВолгоградЭКСПО» во Дворце спорта. Работать ярмарка будет оба дня с 10.00 до 19.00. сообщили облпромторге.

- На этот раз ярмарке также присоединятся Всероссийская выставка текстильной и легкой промышленности «Модный товар» и Всероссийская ярмарка продуктов питания и напитков «Мир вкуса», - рассказали чиновники.

Волгоградцам предложат одежду, обувь, детские товары и другую продукцию для дома и семьи от местных производителей. Свои изделия ручной работы выставят мастера народных промыслов. Также будут фермерские продукты, большой выбор овощей и фруктов, дегустации и развлекательная программа.