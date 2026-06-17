Пьяный водитель в Волгограде выдумал историю про сугроб, чтобы избежать наказания

Суд вынес решение. Фото: архив.

Волгоградец Владимир Е. лишился прав и заплатит крупный штраф, несмотря на попытку оправдаться историей про застрявший в сугробе автомобиль. Мужчину задержали в феврале 2026 года на улице Покрышкина. Водитель находился за рулем Škoda Octavia в состоянии алкогольного опьянения, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

При освидетельствовании у Владимира Е. обнаружили все признаки опьянения: запах алкоголя изо рта, нарушение речи, неустойчивую позу, изменение цвета кожных покровов и неадекватное поведение. Алкотестер показал 1,324 мг/л алкоголя в выдыхаемом воздухе – это превышает допустимую норму в несколько раз.

В суде мужчина и его защитник заявили, что он не управлял автомобилем в момент прибытия полиции. По их версии, Владимир Е. вместе с другом всего лишь пытался откопать застрявшую в сугробе машину.

Однако суд изучил видеозаписи с камер наблюдения и бортового регистратора патрульного автомобиля. Судья признал мужчину виновным. Ему назначили штраф в 45 000 рублей и лишили прав на 1 год 6 месяцев.