Женщину с 6-летним ребенком сбили на переходе на севере Волгограда

Мама с малышом шла через дорогу по «зебре». Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Женщину с 6-летним ребенком сбили на пешеходном переходе на севере Волгограда 16 июня. ДТП случилось в Краснооктябрьском районе на пересечении улиц Еременко и Штеменко в 14.37 часов. Мама с малышом шла через дорогу по «зебре». Пешеходам горел зеленый сигнал светофора. Но на их пути оказался «ВАЗ 2112». Мать с ребенком оказались под колесами автомобиля, а после – в больнице, сообщили в главке МВД по региону.

- По предварительным данным, напротив дома №13К на улице Еременко 56-летний водитель «ВАЗ 2112» при выполнении маневра поворота направо совершил наезд на женщину с 6-летним ребёнком, - рассказали в полиции.

По какой причине водитель не заметил двух пешеходов на переходе, предстоит выяснить полицейским. На фото с места ДТП видно, что автомобиль получил солидную вмятину после наезда на пешеходов. Женщину с ребенком сразу увезли в медучреждение.