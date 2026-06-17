В Волжском группа подростков и юношей нападала на прохожих

СК завел дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В городе Волжском Волгоградской области раскрыта преступная группа, которая держала в страхе местных жителей. Двое взрослых и трое подростков подозреваются в серии нападений на прохожих, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на следком.

По данным следствия, в мае 2026 года компания заметила мужчину, который расклеивал объявления в одном из микрорайонов города. Молодые люди окружили его и потребовали показать содержимое сумки, а затем передать им деньги. Испугавшись за свою жизнь, он выполнил требования злоумышленников.

Но это оказалось не единственным эпизодом. Следователи выяснили, что трое фигурантов причастны к еще одному преступлению, которое произошло в июне. Ночью они напали на молодого человека, избили его и забрали наличные. Кроме того, злоумышленники получили доступ к его мобильному телефону и банковскому приложению, откуда перевели часть денег на свой счет. Общая сумма ущерба составила 35 тысяч рублей.

На фигурантов завели уголовное дело. В ближайшее время решится вопрос о мере пресечения.