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НовостиОбщество17 июня 2026 7:26

В Волгоградской области насчитали свыше 1,26 млн трудящихся

Считали всех от 15 лет и старше
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Больше всего волгоградцев работает в торговле

Больше всего волгоградцев работает в торговле

Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

По данным Волгоградстата, численность работающих жителей Волгоградской области в первом квартале 2026 года составила 1 миллион 269 тысяч человек. Из них 96% находятся в трудоспособном возрасте. При этом брали в расчет всех от 15 лет и старше.

- В целом по региону уровень занятости составил 61,0%, - рассказали в статистическом ведомстве.

Работающих мужчин в регионе больше, чем женщин - 69,8% и 53,6% соответственно. Средний возраст трудящегося волгоградца - 42,8 года, среди прекрасной половины чуть меньше - 42,3 года.

Больше всего волгоградцев работает в торговле, авторемонте и на обрабатывающих производствах. При этом попавшие в статистику жители региона отдают предпочтение работе на предприятиях и организациях со статусом юридического лица.