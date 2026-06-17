Почти 4 тысячи пачек контрафактных сигарет изъяли под Волгоградом

Полиция завела уголовное дело. Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области полицейские остановили незаконный бизнес 62-летнего жителя Чернышковского района. Мужчина приобрел и хранил для продажи огромную партию немаркированных сигарет, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Оперативники выяснили, что пенсионер купил у неизвестного лица крупную партию табачной продукции, на которой отсутствовала обязательная маркировка. Весь этот товар он планировал продавать через собственный торговый павильон, обходя закон и лишая бюджет налоговых поступлений.

Полицейские изъяли свыше 3929 пачек различных табачных изделий. Если оценить эту продукцию, то ее стоимость превышает 600 тысяч рублей. Такое количество сигарет могло бы обеспечить целый небольшой магазин на долгое время.

В отношении предприимчивого мужчины возбудили уголовное дело.