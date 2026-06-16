845 млн на расселение аварийного жилья получила Волгоградская область

Расселят в регионе более 15 тысяч аварийных квадратных метров Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградская область приняла первый транш 2026 года на переселение из аварийного жилья. Регион получил 590 миллионов рублей для реализации программы. В целом федеральный Фонд развития территорий одобрил заявку региона на 845 миллионов, сообщили в облстрое.

- Большую часть направят на покупку квартир в строящихся домах для переселенцев, остальные средства пойдут на выплату компенсаций, - рассказали власти.

Полученные из бюджетов трех уровней деньги в регионе направят на расселение аварийных домов в Волгограде и Волжском, Камышине и Средней Ахтубе, а также в Палласовке, Суровикино и Городище. Первым делом новое жилье получат жители МКД, включенных в этап 2026 года региональной программы. Расселят в регионе более 15 тысяч аварийных квадратных метров или более тысячи человек.

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