Росимущество продает пять бомбоубежищ в Волгограде

Фото убежищ: torgi.gov.ru

Территориальное управление Росимущества по Волгоградской области выставило на продажу пять бомбоубежищ на юге Волгограда. Начальная цена самого дешевого из них – почти 854 тысячи рублей, самого дорогого – 2,06 миллиона рублей. Все пять объектов расположены в Кировском и Красноармейском районах и находятся в федеральной собственности.

Согласно аукционной документации, четыре выставленных на продажу убежища расположены в Кировском районе на улице Промысловой на территории бывшего «Химпрома», одно - в промзоне Красноармейского района на улице Довженко.

Площадь земельных участков и варьируется от 363 до 799 квадратных метров, расположенных на них подземных помещений - от 242 до 671. Все убежища внутри находятся в плачевном состоянии, а снаружи больше похожи на сараи или избушки. Ни одно из них не может в таком виде служить укрытием, для каких еще целей их можно использовать – большой вопрос.