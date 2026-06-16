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НовостиОбщество16 июня 2026 11:21

Водопровод обновляют в поселках Волгоградской области по нацпроекту

В Ерзовке почти завершили реконструкцию системы водоснабжения, скоро качественную питьевую воду получат семь тысяч человек
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области продолжают обновлять системы водоснабжения в небольших населенных пунктах. В поселке Ерзовка в Городищенском районе реконструкция водопровода уже выполнена на 66 процентов, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Благодаря этому проекту к концу 2026 года почти семь тысяч жителей поселка получат стабильный доступ к качественной питьевой воде.

Специалисты устанавливают блочно-модульную насосную станцию и современную станцию водоочистки, а также монтируют новые резервуары чистой воды. Кроме того, в планах – заменить порядка 11 километров сетей водоснабжения. Прямо сейчас работы кипят на площадке водозабора и в заречной части поселка. Уже обновили две нити водопровода – по 2,5 километра каждая, а также часть водопроводной системы в самой Ерзовке.

Финансирование и реализация этих работ стали возможны благодаря федеральному проекту «Модернизация коммунальной инфраструктуры», который входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».