Пьяный водитель сбил девочку в Волгоградской области и сбежал

Девочку госпитализировали. Фото: архив.

В Волгоградской области произошло ДТП, которое едва не закончилось трагедией. Вечером 15 июня 58-летний водитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, управляя автомобилем «Киа Соренто» сбил 14-летнюю школьницу и скрылся с места аварии, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Инцидент случился в городе Новоаннинский напротив дома №251 по улице Пугачевская. По предварительной информации, около 16:50 нетрезвый мужчина сдавал задним ходом и не заметил девочку. От удара школьница получила травмы, и ее немедленно доставили в медицинское учреждение для оказания помощи.

Водитель не остановился, чтобы помочь пострадавшей, а предпочел скрыться. Однако его план провалился. Сотрудники полиции оперативно начали поиски нарушителя и вскоре задержали его. Теперь мужчине грозит серьезное наказание за вождение в нетрезвом виде, оставление места ДТП.