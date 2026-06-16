Пенсионерам каких профессий не грозит безработица в Волгограде раскрыли компании

Только 26% работодателей Волгограда не готовы брать на работу пенсионеров. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Представители волгоградского бизнеса рассказали о своей политике по отношению к пенсионерам. Согласно результату опроса кадровиков SuperJob, люди старшего поколения в определенных сферах остаются востребованными на рынке труда. Только 26% работодателей Волгограда не готовы брать на работу пенсионеров. А в 24% компаний специалистов солидного возраста даже стараются удержать в штате.

26% волгоградских работодателей даже не рассматривают соискателей пенсионного возраста на свои вакансии. При этом 38% компаний готовы взять их наравне с другими кандидатами, а 36% - на отдельные позиции.

Лояльнее всего к пенсионерам сферы, где есть дефицит кадров. Если соискатель в возрасте, но с большим опытом, его возьмут 14% компаний. Еще 12% кадровиков готовы принять людей «серебряного» возраста на любые должности.

Пенсионерам каких профессий не грозит безработица в Волгограде: квалифицированные рабочие, инженеры, продавцы и менеджеры по продажам, водители и врачи, уборщики и охранники. Также есть спрос на возрастных учителей, медсестер, кладовщиков, бухгалтеров и поваров.