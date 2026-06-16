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НовостиПроисшествия16 июня 2026 9:47

Суд отменил взыскание с волгоградки по кредиту, который оформили мошенники

Женщина доказала, что не брала деньги, а банк проигнорировал ее обращение
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Мошенники обманули женщину.

Мошенники обманули женщину.

Фото: Нина ЮШКОВА. Перейти в Фотобанк КП

Жительница Волгоградской области Оксана М. попала в неприятную ситуацию: мошенники оформили на ее имя кредит, а банк попытался взыскать долг через нотариуса. Однако суд отменил незаконную исполнительную надпись, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд.

Все началось 28 июня 2025 года. Неизвестные обманули женщину и оформили на нее кредитный договор. В результате банк перевел мошенникам 100 000 рублей, а сверху списал еще 33 600 рублей в качестве комиссии за рассрочку. Оксана сразу обратилась в полицию, и в тот же день возбудили уголовное дело. Женщину признали потерпевшей.

Банк обратился к нотариусу за исполнительной надписью. Тот вынес решение о взыскании с Оксаны М. всей суммы задолженности — 133 600 рублей. Исполнительный документ направили для принудительного взыскания.

Женщина не сдалась и пошла в суд. Она подала заявление об отмене исполнительной надписи. Судья, разобравшись в ситуации, встал на сторону заявительницы. Он указал, что требования банка не были бесспорными, а значит, у нотариуса не было оснований для выдачи исполнительной надписи. Решением Камышинского городского суда незаконное взыскание отменили и отозвали с исполнения.