Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
+25°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество16 июня 2026 8:31

Судебные приставы помогли матери вернуть сына в Волгограде

Сотрудники службы убедили отца добровольно передать ребенка, избежав конфликта
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Суд вынес решение.

Суд вынес решение.

В Кировском районе Волгограда судебные приставы исполнили решение суда и передали ребенка матери, с которой определили его место жительства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону. История началась после развода родителей, которые не смогли мирно договориться о воспитании детей. Отец решил, что один из сыновей останется жить с ним, и женщине пришлось обращаться в суд.

Суд встал на сторону матери и постановил, что ребенок должен проживать именно с ней. К процессу подключили представителей органа опеки, психолога и инспектора по делам несовершеннолетних.

Главной задачей стало не просто формальное исполнение решения, а спокойное разрешение ситуации. Приставам удалось убедить отца подумать о чувствах сына и добровольно передать его бывшей супруге. Мужчина согласился. Сейчас ребенок живет с матерью, а исполнительное производство завершено.