Судебные приставы помогли матери вернуть сына в Волгограде

Суд вынес решение.

В Кировском районе Волгограда судебные приставы исполнили решение суда и передали ребенка матери, с которой определили его место жительства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону. История началась после развода родителей, которые не смогли мирно договориться о воспитании детей. Отец решил, что один из сыновей останется жить с ним, и женщине пришлось обращаться в суд.

Суд встал на сторону матери и постановил, что ребенок должен проживать именно с ней. К процессу подключили представителей органа опеки, психолога и инспектора по делам несовершеннолетних.

Главной задачей стало не просто формальное исполнение решения, а спокойное разрешение ситуации. Приставам удалось убедить отца подумать о чувствах сына и добровольно передать его бывшей супруге. Мужчина согласился. Сейчас ребенок живет с матерью, а исполнительное производство завершено.