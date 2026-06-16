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НовостиОбщество16 июня 2026 7:09

Фермера из Волгоградской области поймали на подделке документов на пшеницу

Предприниматель продавал зерно, не проверив его на безопасность после обработки гербицидом
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Сотрудники Россельхознадзора.

Сотрудники Россельхознадзора.

Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области предприниматель из Новоаннинского района попался на нарушении правил продажи зерна. Он задекларировал партию яровой пшеницы весом почти 19 тонн, но сделал это с нарушениями, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Россельхознадзор.

Сотрудники проверили документы фермера и нашли нестыковки. Выяснилось, что при выращивании пшеницы предприниматель использовал гербицид «Артстар». Однако в документах на зерно нет ни слова о том, проверяли ли пшеницу на остатки этого вещества. А по правилам, такие проверки обязательны – ведь в зерне не должно быть опасных для здоровья веществ.

За такое нарушение фермеру вынесли предостережение. Но главное – его декларацию о соответствии признали недействительной.