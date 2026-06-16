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НовостиПроисшествия16 июня 2026 6:52

Двое братьев украли питбайк у девушки в Волгограде

Полиция Красноармейского района раскрыла кражу мототранспорта стоимостью 80 тысяч рублей
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Полицейские быстро нашли воров.

Полицейские быстро нашли воров.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Красноармейском районе Волгограда полицейские задержали двух мужчин, которые украли питбайк у местной жительницы, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону. Добычу они прятали, но оперативники нашли и технику, и самих злоумышленников.

30 мая 2026 года в отдел полиции пришла 21-летняя волгоградка. Девушка рассказала, что неизвестные похитили ее мототранспортное средство, припаркованное возле дома. Сумма ущерба составила 80 тысяч рублей.

Сотрудники уголовного розыска довольно быстро установили личности подозреваемых. Ими оказались двое братьев в возрасте 42 и 50 лет. Мужчины сознались в содеянном. Похищенный питбайк изъяли и скоро вернут законной владелице. По данному факту возбудили уголовное дело.