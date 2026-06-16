Волгоградская область наращивает темпы жилищного строительства

В регионе строят новые дома. Фото: "КП" Архив.

Волгоградская область демонстрирует рост в сфере жилищного строительства. За январь-май 2026 года в регионе ввели в эксплуатацию жилые дома общей площадью 331,8 тысячи квадратных метров, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на Волгоградстат. Большую часть этого объема, а именно 71,5 процента, составило индивидуальное жилищное строительство. Жители области построили собственные дома на 237,4 тысячи квадратных метров.

Юридические лица и застройщики также внесли весомый вклад, сдав в эксплуатацию многоквартирные дома общей площадью 94,5 тысячи квадратных метров.

На городскую местность пришлось 78,2 процента от всего объема – это 259,4 тысячи квадратных метров. В сельской местности построили 21,8 процента, или 72,4 тысячи квадратных метров. При этом Волгоград продолжает оставаться лидером по вводу жилья в регионе.