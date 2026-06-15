В Волжском полиция выдворила 8 иностранцев за нарушение закона

Полицейские провели рейд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волжском сотрудники полиции провели масштабный рейд «Нелегал», направленный на борьбу с нарушениями миграционного законодательства, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по Волгоградской области.

Полицейские проверили 68 человек, из которых 18 иностранцев доставили в отдел для разбирательства. В итоге составили 16 административных протоколов за различные нарушения правил пребывания в России. Восемь иностранных граждан, грубо нарушивших закон, выдворят за пределы страны.

Кроме того, к ответственности привлекли два юридических лица. Их оштрафовали за незаконное привлечение иностранцев к трудовой деятельности. Подобные рейды в городе Волжском продолжатся. Полиция призывает всех соблюдать закон и не пытаться обойти установленные правила.