Пенсию матери погибшего на СВО добровольца обязал платить суд

Суд встал на строну матери погибшего бойца Фото: Андрей МИРЕЙКО. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградка, сын которой погиб в зоне специальной военной операции, обратилась в прокуратуру Кировского района с жалобой на отделение Фонда пенсионного и социального страхования. Женщине отказали в назначении пенсии по потере кормильца.

Во время проверки выяснилось, что отказали матери в пенсии, так как ее сын ушел в зону СВО в составе добровольческого формирования.

- Добровольческое формирование является иной организацией, содействующей выполнению задач, возложенных на Вооруженные силы РФ, - пояснили решение в прокуратуре Волгоградской области.

Так что прокурор подал иск в интересах потерявшей сына женщине и суд его удовлетворил.