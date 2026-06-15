Мужчина зарезал сына во время застолья под Волгоградом

СК завел дело. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Городище Волгоградской области произошла семейная трагедия. Местный житель подозревается в убийстве собственного сына, сообщает сайт volgograd.kp.ru. Следственный комитет возбудил уголовное дело.

По версии следствия, трагедия разыгралась ночью 13 июня 2026 года. Во время семейного застолья между 40-летним мужчиной и его отцом вспыхнул бытовой конфликт. Свидетелем ссоры стала супруга подозреваемого и мать погибшего: женщине стало плохо от пережитого стресса. Однако конфликт не утих. Взаимные оскорбления переросли в настоящий ужас. Разгневанный отец схватил кухонный нож и нанес своему сыну не менее 12 ударов в грудь, живот, шею и руки. Полученные ранения оказались смертельными.

Осознав, что произошло, и заметив, что его супруга не подает признаков жизни, подозреваемый самостоятельно вызвал скорую помощь и полицию. Сейчас следователи проводят все необходимые действия, чтобы установить точные обстоятельства преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения для фигуранта.