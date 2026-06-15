В лобовом столкновении под Волгоградом пострадали пять человек

В ДТП пострадали люди. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Серьезная авария произошла днем 14 июня в Михайловском районе Волгоградской области. На 790-м километре трассы Р-22 «Каспий» столкнулись два автомобиля, в результате чего травмы получили пять человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

По предварительным данным, 66-летний водитель автомобиля «Лада Веста» выехал на полосу встречного движения и врезался в «Опель Астра», который двигался ему навстречу. Удар оказался настолько сильным, что пострадали практически все участники.

С места происшествия в медицинское учреждение доставили водителя и двух пассажиров «Опеля», а также самого виновника аварии и его пассажира. Сотрудники Госавтоинспекции сейчас выясняют все обстоятельства и причины ДТП.