Бочаров поставил задачи по завершению сева и старту уборки в Волгоградской области

Фото: пресс-служба АВО.

В Волгоградской области яровой сев провели на площади более 1,7 млн гектаров — это 95% от запланированного объема, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию. Досеять осталось чуть больше 100 тысяч гектаров, в основном технических культур. Общая посевная площадь в регионе в этом году составит 3,3–3,4 млн гектаров.

Параллельно аграрии продолжают обрабатывать посевы, культивировать земли и готовить технику, горюче-смазочные материалы и хозяйства к уборочной кампании. На поддержку агропромышленного комплекса региона уже направили 1,1 млрд рублей — это больше половины годового плана.

По итогам совещания губернатор Андрей Бочаров поставил перед аграриями конкретные задачи. Во-первых, необходимо завершить посевные работы и своевременно приступить к уборочной кампании. Во-вторых, обеспечить полную готовность техники к работе в условиях жары. Также важно усилить меры пожарной безопасности и в полном объеме профинансировать поддержку сельхозпредприятий.