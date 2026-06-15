Под Волгоградом разыскивают водителя, сбившего ребенка и скрывшегося с места ДТП

В ДТП пострадал ребенок. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Еланском районе Волгоградской области произошло ДТП, в котором пострадал маленький ребенок. Сейчас полицейские разыскивают водителя, который скрылся с места аварии, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на ГУ МВД по региону.

Инцидент случился 14 июня около 18:45. Неустановленный водитель, управляя автомобилем «Тойота» напротив дома № 10А по улице Морецкая сдавал задним ходом. В этот момент он не заметил стоявшую позади машину «ВАЗ-2172» и совершил на нее наезд. Удар пришелся по автомобилю, в котором находились люди. В результате столкновения пострадала маленькая пассажирка «ВАЗа» — четырехлетняя девочка. С травмами ее доставили в медицинское учреждение, где врачи оказывают ей необходимую помощь.

Сам виновник аварии не стал дожидаться разбирательства. После наезда он просто уехал с места происшествия, бросив пострадавшего ребенка. Сейчас сотрудники Госавтоинспекции разыскивают водителя.