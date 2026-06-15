Житель Калачевского района арестован за стрельбу по рыбакам под Волгоградом

Фото: пресс-служба облсуда.

В Калачевском районе Волгоградской области произошел инцидент, который едва не унес жизни двух человек. Местный житель не смог мирно решить спор за рыбное место и применил оружие. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на облсуд, это случилось на берегу Волго-Донского судоходного канала неподалеку от поселка Пархоменко.

По версии следствия, двое жителей Волгограда приехали на рыбалку, но их отдых нарушил 63-летний Александр К. из поселка Береславка. Мужчина потребовал, чтобы рыбаки покинули место, заявив, что это его «закрепленная» точка. Между ними завязалась словесная перепалка. После ссоры Александр ушел, но не успокоился. Он вернулся домой, взял охотничье ружье «ИЖ-27» 12-го калибра с патронами, сел в машину и поехал обратно на берег.

Там подозреваемый, не долго думая, произвел два прицельных выстрела в сторону рыбаков. В результате один из мужчин получил тяжелое проникающее ранение головы, второй — огнестрельное ранение грудной клетки. К счастью, оба остались живы.

Судья избрал для него меру пресечения в виде заключения под стражу. В СИЗО мужчина пробудет как минимум до 10 августа 2026 года.