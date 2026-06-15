Курьер мошенников обманул пенсионеров в Волгограде и других городах России

Фигуранта задержали. Фото: Дмитрий МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Волгоградские полицейские задержали курьера, который обманывал пенсионеров по всей России. 21-летний житель Ижевска успел обокрасть шесть пожилых людей в разных городах, включая Волгоград, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на региональный главк МВД. Общая сумма ущерба превысила три миллиона рублей.

История началась с обращения 87-летней жительницы Волгограда. В начале июня ей позвонили неизвестные. Они представились сотрудниками Госуслуг, налоговой и даже силовых структур. Звонившие заявили, что женщина якобы перевела деньги в недружественную страну, и теперь ей грозит уголовная ответственность. Чтобы избежать наказания, пенсионерке предложили передать все сбережения на «безопасный счет» для декларирования. Испуганная женщина поверила и отдала курьеру более 400 тысяч рублей. Позже она поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

Выяснилось, что молодой человек действовал по наводке кураторов. За один месяц он обманул шесть пенсионеров в возрасте от 70 до 90 лет. Жертвы жили в Ставрополе, Печоре, Сыктывкаре, Ярославле, Невинномысске и Волгограде.