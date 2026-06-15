Сквер у 11-й больницы благоустроят в Волгограде за 20,5 млн рублей

Сквер преобразится уже к осени Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде ищут подрядчика на благоустройство территории сквера у больницы №11. За обновление зеленой зоны на улице Краснопресненской в Советском районе готовы заплатить 20,5 миллиона рублей. Завершить работы должны уже к осени 2026 года, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Согласно документам, МБУ «ЖКХ Советского района Волгограда» дает подрядчику на работу два месяца с даты заключения контракта до 1 сентября 2026 года. Сначала в сквере вырубят старый кустарник и больные деревья, также обрежут сухие ветки на оставшихся. Установят ограждения вдоль тротуаров, сами дорожки отремонтируют. Сделают поливочный водопровод, новое освещение, систему видеонаблюдения.

Сквер у 11-й больницы

В зеленой зоне высадят 58 деревьев и 155 кустарников. Украсят сквер у 11-й больницы декоративные яблони, черемуха Шуберта, можжевельник Мунглоу, белая ива и слива Писсарди. В нижнем ярусе высадят форзицию, тую, спирею и можжевельник, пузыреплодник, гортензию и барбарис. Землю укроют газоном. После в сквере установят 14 экоскамеек и новые урны.

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