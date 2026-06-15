У укравших нефть на 13 млн рублей волгоградцев конфисковали тягачи и цистерны

Фото: УФССП по региону.

В Волгограде судебные приставы исполнили решение суда по уголовному делу о хищении нефтепродуктов. Фигуранты лишились трех тягачей и трех прицепов-цистерн, которые использовали для незаконных операций, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на УФССП по региону.

Сотрудники Красноармейского районного отдела судебных приставов завершили процедуру конфискации вещественных доказательств. Напомним, в рамках уголовного дела речь шла о хищении нефтепродуктов с одного из предприятий. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленников, превысил 13,2 миллиона рублей.

Суд принял решение конфисковать имущество, принадлежавшее фигурантам дела. Под опись попали три тягача и три прицепа-цистерны – именно эту технику, по версии следствия, использовали для транспортировки похищенного топлива.