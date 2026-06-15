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НовостиПроисшествия15 июня 2026 6:30

Конфликт под Волгоградом закончился стрельбой и госпитализацией

Полиция разбирается в обстоятельствах ночного инцидента в селе Червленое
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фигуранта задержали.

Фигуранта задержали.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Светлоярском районе Волгоградской области сотрудники полиции проводят проверку по факту ночного происшествия, в котором пострадал местный житель. Инцидент произошел в селе Червленое, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

По предварительным данным, ночью 14 июня между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Ссора переросла в серьезное противостояние, в ходе которого один из участников получил телесное повреждение. По имеющейся информации, травму нанесли из травматического оружия.

Пострадавшего оперативно доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи №15. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данному факту.