Конфликт под Волгоградом закончился стрельбой и госпитализацией

Фигуранта задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Светлоярском районе Волгоградской области сотрудники полиции проводят проверку по факту ночного происшествия, в котором пострадал местный житель. Инцидент произошел в селе Червленое, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

По предварительным данным, ночью 14 июня между двумя мужчинами вспыхнул конфликт. Ссора переросла в серьезное противостояние, в ходе которого один из участников получил телесное повреждение. По имеющейся информации, травму нанесли из травматического оружия.

Пострадавшего оперативно доставили в клиническую больницу скорой медицинской помощи №15. Медики оказывают ему всю необходимую помощь.

В настоящий момент правоохранители проводят проверку по данному факту.