В ЦПКиО Волгограда начали монтаж уникального колеса обозрения

Фото: ЦПКиО.

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда активно строят 120-метровое колесо обозрения «Звезда Сталинграда». На площадке установили первый радиальный элемент окружности, что стало важным этапом работ, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на парк. Всего подрядчик смонтирует 34 таких детали, чтобы сформировать огромное кольцо диаметром 113 метров.

Для этих высотных работ специально переоборудовали гусеничный кран, увеличив вылет его стрелы до 105 метров. Специалисты сначала устанавливают временные спицы, а затем крепят к ним радиальный элемент, используя шесть грузоподъемных лебедок. После этого центральный вал и деталь окружности соединяют прочными стальными вантами в защитной оболочке. Каждую такую деталь удержат до четырех вантов длиной 48 метров. По завершении монтажа всей окружности временные спицы демонтируют.

Ранее инженеры и подрядчики уже собрали четыре 60-метровые колонны и центральный вал. Открытие 120-метрового колеса обозрения «Звезда Сталинграда» планируют на текущий теплый сезон. Гости аттракциона увидят панораму города-героя протяженностью до 100 километров, включая Мамаев курган, Волгу и живописную Волго-Ахтубинскую пойму. Длительность катания составит 23 минуты, а 68 кабинок с кондиционированием будут вмещать по 6 человек.