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НовостиОбщество14 июня 2026 11:48

В Волгограде запустили четвертую котельную

Новая котельная обеспечит бесперебойное теплоснабжение жителей улицы Качинцев
Юлия ДАНИЛЬЧЕНКО
Фото: пресс-служба АВО.

Фото: пресс-служба АВО.

В Дзержинском районе Волгограда завершили строительство и запустили в эксплуатацию еще одну, уже четвертую за этот год, современную блочно-модульную котельную, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Новая котельная, мощность которой составляет 0,8 МВт, заменила устаревший объект, который вывели из эксплуатации. Теперь она надежно обеспечит бесперебойным теплоснабжением жителей многоквартирных домов, расположенных по улице Качинцев.

Строительство этой современной котельной стало возможным благодаря федеральному механизму реструктуризации и списания задолженности по бюджетным кредитам.