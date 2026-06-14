В Волгограде 2,3 тысячи семей бойцов СВО получили помощь с начала года

Фото: пресс-служба АВО.

С начала этого года Единый центр поддержки участников СВО и их семей в Волгоградской области обработал уже 2,3 тысячи обращений, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на обладминистрацию.

Сотрудники центра подходят к каждой семье индивидуально, предлагая комплексное решение проблем по принципу «одного окна». Здесь люди получают юридическую, социальную и другие виды консультаций и помощи, не тратя время на хождение по разным инстанциям. Это значит, что любая семья, столкнувшаяся с вопросами, может получить исчерпывающий ответ и реальную поддержку в одном

За все время работы, с момента своего создания в 2023 году, Единый центр рассмотрел уже более 25 тысяч обращений. Получить поддержку можно по телефону: 8 (8442) 73-02-33.