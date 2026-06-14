В Урюпинске подруга обокрала знакомую на 24 тысячи, пока та спала

Воровку задержали. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

В Урюпинске Волгоградской области 39-летняя местная жительница лишилась своих ювелирных украшений на сумму более 24 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на полицию региона.

Как выяснили сотрудники уголовного розыска, к преступлению причастна 32-летняя приятельница потерпевшей. В тот день подозреваемая вместе со своим супругом гостила у заявительницы. Когда хозяйка дома уснула, злоумышленница воспользовалась моментом, тихо похитила золотые изделия и незаметно покинула дом. Украденные драгоценности воровка планировала сдать в ломбард, но не успела. Полицейские оперативно вычислили и задержали ее. Все похищенное изъяли у подозреваемой и уже вернули законной владелице.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело.