Юные футболисты «Ротора» обменялись победами с «Рамзаном» в ЮФЛ Юг

СШ "Ротор" и "Рамзан" обменялись победами в Волгограде. Фото: ЮФЛ Юг.

После двухнедельной паузы для воспитанников «Спортивной школы «Ротор» возобновилась Юношеская футбольная лига Юг. 15-ти и 16-летние «сине-голубые» в Волгограде принимали гостей из Грозного – ровесников из Академии «Рамзан». Итоги матчей 11-го тура получились разными.

В возрастной категории среди юношей 2011 года рождения – в ЮФЛ Юг U-15 – «Ротор» и «Рамзан» располагались на соседних друг от друга местах в турнирной таблице. По ходу первого тайма волгоградцы дважды выходили вперед благодаря голам Даниила Сидельникова и Макара Коробейникова. А вот вторая половина встречи осталась за гостями, которые забили дважды и победили со счетом 3:2. СШ «Ротор»-2011 опустилась на седьмое место в таблице.

Среди парней 2010 года рождения, турнир у которых именуется ЮФЛ Юг U-16, турнирное положение у команд противоположное. «Сине-голубые» шли рядом с тройкой лидеров, а грозненцы замыкали таблицу на последнем, четырнадцатом, месте. Хозяева открыли счет в середине первого тайма: прямым ударом с углового отличился Илья Умеров. Волгоградцы владели игровым преимуществом, но увеличить счет не смогли. Тем не менее, 3 очка им достались. СШ «Ротор»-2010 делит с «Аланией» и «Сочи» третье-пятое места, у трех команд по 20 баллов.

В следующем туре юные футболисты «Ротора» 21 июня сыграют на выезде с «Динамо-Дагестан».