Бастрыкин взял на контроль нападение собак на 10-летнего ребенка под Волгоградом

Пес набросился на ребенка Фото: Анатолий ЖДАНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Глава СК России Александр Бастрыкин взял на контроль случаи нападения собак на 10-летнего ребенка в Волгоградской области и на женщину в Башкортостане. По обоим случаям следователи возбудили уголовные дела. Следователи доложат главе ведомства о расследовании обстоятельств травмирования людей, сообщили в Следкоме.

- В СМИ размещены сведения о нападении безнадзорной собаки в Волжском на 10-летнего ребенка. Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. В Уфе стая бродячих собак напала на женщину, - рассказали в Информационном центре СКР.

О результатах расследования уголовного дела с пострадавшим от бродячей собаки ребенком руководитель следственного управления по Волгоградской области генерал-лейтенант юстиции Василий Семенов доложит Бастрыкину.