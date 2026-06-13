Рабочая неделя в Волгограде начнется с грозой, жарой и духотой

В Волгограде прогнозируют грозу Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Рабочая неделя в Волгограде начнется с грозой, 30-градусной жарой и духотой. При грозе порывы ветра будут разгоняться до 15-20 м/с. Продохнуть позволит ночная прохлада. По области в прогнозе погоды - дожди, грозы и похолодание до 9 градусов при прояснении. Какой будет погода в Волгограде и области 15-16 июня 2026 года, рассказали синоптики регионального ЦГМС.

Погоду в Волгограде в понедельник, 15 июня 2026, прогнозируют без существенных осадков, но днем будет гроза со шквалистым ветром. Во вторник, 16 июня, будет сухо, ветер стихнет. Температура воздуха ночью будет около 16...18º, днем - 27...29º.

В отдельных районах Волгоградской области 15 июня пройдут дожди и грозы с порывами ветра 15-20 м/с. Ночью прохладно - 14...19º, при прояснении до 9º. Днем воздух прогреется до 24...29 градусов. 16 июня в прогнозе погоды дождя нет, ночью также прохладно, местами до 8º, зато днем - 25...30º.