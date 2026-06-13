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НовостиПроисшествия13 июня 2026 9:09

Водитель погиб в ДТП с двумя иномарками под Волгоградом, четверо в больнице

Смертельное ДТП случилось в Новоаннинском районе
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Обе иномарки получили серьезные повреждения.

Обе иномарки получили серьезные повреждения.

Фото: ГУ МВД по Волгоградской области.

Смертельное ДТП случилось в День России на трассе в Новоаннинском районе. 63-летний водитель «Хонды» врезался в «Чанган» на 114 километре автодороги «Самойловка - Шумилинская» 12 июня в 10.05. Один водитель погиб на месте аварии, водитель и трое пассажиров второй иномарки в больнице, сообщили в главке МВД России по Волгоградской области.

- Водитель автомобиля «Хонда» скончался на месте ДТП до приезда скорой медицинской помощи, водитель и трое пассажиров автомобиля «Чанган» доставлены в медучреждение, - рассказали в полиции.

По кадрам с места аварии, обе иномарки получили серьезные повреждения. Машины разметало по дороге. Автомобили буквально превратились в груду железа.