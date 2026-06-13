На 30 млн рублей оштрафовали УК Волгоградской области за текущие трубы и крыши

УК не работают и копят штрафы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С января по май 2026 года УК и коммунальщики Волгограда и области «заработали» более 30 миллионов рублей штрафов за несоблюдение лицензионных требований. Наказание назначили управляющим и ресурсоснабжающим организациям, предприятиям ЖКХ и их должностным лицам за нарушение обязательных требований жилищного законодательства. Только за май оштрафовали 46 компаний на восемь миллионов рублей.

По данным инспекции госжилнадзора Волгоградской области, надзорное ведомство выписало УК 296 постановлений за отвратительное содержание МКД, отсутствие ремонта, текущие трубы и крыши, грязь во дворах и подъездах и некачественные коммунальные услуги.

Так, во время внеплановой выездной проверки на улице Воровского, 3 в Волгограде обнаружили текущую систему отопления в чердаке и антисанитарию в первом подъезде. ООО «Град 34» оштрафовали на 125 тысяч рублей.

Волгоградцам советуют не терпеть и жаловаться на коммунальщиков. Обращение в ГЖИ просто отправить с помощью портала ГИС ЖКХ или приложения «Госуслуги.Дом».