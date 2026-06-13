27 стобалльников: в Волгоградской области объявили первые результаты ЕГЭ-2026

Половина ЕГЭ уже позади Фото: Роман ИГНАТЬЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области объявили первые результаты ЕГЭ-2026. 27 выпускников получили высший балл по итогам первых экзаменов. 100 баллов по литературе набрали 17 человек, по химии - 9 и по истории - один. Среди стобалльников - школьники из Волгограда, Волжского, Палласовки, Михайловки, Камышина, Фролово, Урюпинска и Жирновского района, сообщили в комитете образования и науки региона.

Максимальный балл по истории набрал выпускник лицея №1 Волгограда. Сто баллов по химии набрали ученики школ №33, №134 «Дарование», «Ор Авнер», лицея №2, а таже гимназий №6 и №11 в Волгограде, выпускники школы №24 в Волжском, школы №5 в Михайловке и Красноярской средней школы №2 в Жирновском районе.

Сдали литературу на 100 баллов выпускники лицея №5; школ № 7, 81, 130, 101 и 88; гимназий № 1, 2, 5, 9, 11 и 15 в Волгограде. Максимальный балл и у ребят из камышинской школы №12, гимназии Урюпинска, школы №11 Палласовки и школы №1 города Фролово.

Волгоградские выпускники также сдали ЕГЭ-2026 по русскому языку и математике, физике и обществознанию. 15 июня школьников ждут госэкзамены по биологии, географии и письменный иностранный язык.