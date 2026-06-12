Александр Колесниченко получил награду от Путина в Волгограде

Фото: пресс-служба АВО.

Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поздравил Александра Колесниченко, генерального директора ООО «СП «Донское», с вручением золотой медали «Герой Труда Российской Федерации». Высокую награду аграрию вручил Президент Владимир Путин в День России, во время торжественной церемонии в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, сообщает сайт volgograd.kp.ru на обладминистрацию.

В качестве примера успешного развития можно привести масштабный инвестиционный проект 2025 года – создание современного молочного комплекса на базе СП «Донское». Его реализовали при значительной государственной поддержке, что подчеркивает важность и перспективность данного направления. Сегодня общее поголовье крупного рогатого скота голштинской породы превышает 10 тысяч голов, из которых более 4 тысяч – это дойные коровы. На одну фуражную корову в хозяйстве приходится 11 282 килограмма молока в год. По данным, этот комплекс входит в топ-50 лучших молочных хозяйств всей России.