200 волгоградцев пробежали с флагами России по ЦПКиО в День страны

Фото: ЦПКиО.

Волгоград отметил День России масштабным спортивным праздником. Около 200 жителей города вышли на забег с флагами в Центральном парке культуры и отдыха, сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на парк. Участники принесли с собой триколоры, а некоторые держали в руках полуметровые флаги Российской Федерации.

Дистанция составила один километр. Организаторы разделили бегунов на три возрастные категории: дети до 11 лет, подростки от 11 до 17 лет и взрослые старше 18 лет. В каждой группе разыграли по три дизайнерские медали среди мужчин и женщин. Таким образом, награды получили 18 победителей.

Особое внимание уделили самым юным и самым опытным участникам. Памятные призы вручили 75-летнему Александру Тюрину, 73-летнему Александру Пономареву, а также двухлетним Анне Юдиной и Агате Лазаревой.