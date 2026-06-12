Клещи наградили волгоградцев двумя смертельно опасными инфекциями

Лучше обратиться к медикам, чтобы они сняли присосавшегося клеща Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Волгоградской области с каждым днем растет число пострадавших от укусов клещей. К 11 июня уже 675 человек обратились к медикам после присасывания членистоногих, из них 235 детей. Двоих волгоградцев клещи заразили смертельно опасными инфекциями – Крымской лихорадкой и болезнью Лайма, сообщили в управлении Роспотребнадзора региону.

- Зарегистрировано по одному случаю Крымской геморрагической лихорадки (КГЛ) и иксодовым клещевым боррелизом (ИКБ) среди населения Волгоградской области, - рассказали в Роспотребнадзоре.

За последнюю неделю в регионе 120 человек пошли к медикам с присосавшимися клещами, один из них подхватил через укус опасную инфекцию. Иксодовый клещевой боррелиоз или болезнь Лайма поражает преимущественно кожу, суставы, нервную и сердечно-сосудистую системы. Если не начать лечение вовремя, можно стать инвалидом. Лучше обратиться к медикам, чтобы они сняли присосавшегося клеща. Риск заражения при раздавливании возрастает.