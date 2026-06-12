Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области на 12-13 июня

На Волгоград и область идут летние ливни Фото: Геннадий БИСЕНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Штормовое предупреждение объявили в Волгоградской области на праздничные выходные 12-13 июня 2026 года. Спасатели предупредили об опасном метеорологическом явлении, которое нагрянет в отдельные районы региона с обеда в День России и продлится до конца суток 13 июня. Волгоградцев ждут ливни и сильные дожди в сочетании с грозой, градом и штормовым ветром в 20 25 м/с.

- До конца суток 12 июня 2026 и сутки 13 июня в отдельных муниципальных районах Волгоградской области ожидается комплекс метеорологических явлений, - сообщили в МЧС.

В Волгограде по прогнозу Волгоградского ЦГМС 12 июня будет сухо, ливни накроют районы области. А вот 13-14 июня дождь и непогода доберутся и в областной центр. При этом духота никуда не денется. Летние ливни недолгие и при 30-градусной жаре волгоградцев после ждет настоящая парная на улицах.