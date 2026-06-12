В Волгограде прощаются с учителем школы №78 Светланой Ларионовой

Похоронят учителя на Верхнезареченском кладбище Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде 12 июня прощаются с учителем русского языка и литературы Светланой Александровной Ларионовой. Она отдала 60 лет жизни школе №78 Краснооктябрьского района и выпустила много поколений учеников. Церемония прощания с заслуженным педагогом проходит в ритуальном комплексе «Память».

- Она родилась в Сталинграде в 1943 году. Пришла в школу №78 Краснооктябрьского района и осталась там на всю жизнь. Русский язык и литература для нее были не предметами, а способами говорить с детьми о главном - о чести, о памяти, о жизни. Ее ученики разлетелись по стране, но многие помнят уроки, на которых не хотелось смотреть в окно, - говорится в некрологе, размещенном в тг-канале «Ритуальный патруль».

Похоронят учителя на Верхнезареченском кладбище Волгограда.

Редакция соболезнует родным и близким Светланы Александровны.