18 мигрантов выдворили из РФ за 10 дней операции «Нелегал - 2026» в Волгограде

Троих человек лишили гражданства РФ. Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Первый этап федеральной комплексной операции «Нелегал – 2026» прошел Волгоградской области с 1 по 10 июня 2026 года. За это время сотрудники региональной полиции, ФСБ и Росгвардии нашли 61 иностранца, незаконно находившегося на территории страны. Выдворили из России 18 мигрантов, троих человек лишили гражданства РФ.

- В Центр временного содержания иностранных граждан Управления МВД России по городу Волгограду помещено 40 человек, - сообщили в региональном главке полиции.

Также по итогам операции «Нелегал – 2026» пресекли сразу несколько каналов незаконной миграции, завели два уголовных дела за «организацию незаконной миграции» и 14 дел за «фиктивную постановку на учет иностранного гражданина». Ответят по закону за содействие незаконной миграции 22 человека. Всего правоохранители составили 625 административных материалов.