В Волгограде губернатор вручил госнаграды ветерану Медкову и академику Сергееву

Фронтовику на днях исполнилось 100 лет. Фото АВО

Накануне Дня России губернатор Андрей Бочаров вручил госнаграды 24 выдающимся жителям Волгоградской области. Церемония прошла в Зале Воинской и Трудовой Славы региона. Среди награжденных – отметивший столетие фронтовик Александр Медков, экс-ректор ВГСПУ, академик Николай Сергеев, а также работники медицины, образования, науки, культуры, соцзащиты, сельского хозяйства и промышленности.

- Все вы - по-настоящему профессионалы своего дела, которым еще раз говорим «спасибо» за преданность выбранному делу, за высокопрофессиональный и ответственный труд во благо Волгоградской области и всей нашей страны, - обратился к удостоенным высоких наград волгоградцам глава региона.

Не теряющий бодрости духа ветеран Александр Медков награжден орденом «За укрепление дружбы и согласия» - за активную общественную деятельность. Николай Сергеев - орденом «За заслуги перед Волгоградской областью». Коллектив Серафимовичской ЦРБ - медалью «За вклад в развитие социальной сферы».