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НовостиОбщество11 июня 2026 14:02

В Волгограде губернатор вручил госнаграды ветерану Медкову и академику Сергееву

Награждение прошло в канун Дня России
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Фронтовику на днях исполнилось 100 лет. Фото АВО

Фронтовику на днях исполнилось 100 лет. Фото АВО

Накануне Дня России губернатор Андрей Бочаров вручил госнаграды 24 выдающимся жителям Волгоградской области. Церемония прошла в Зале Воинской и Трудовой Славы региона. Среди награжденных – отметивший столетие фронтовик Александр Медков, экс-ректор ВГСПУ, академик Николай Сергеев, а также работники медицины, образования, науки, культуры, соцзащиты, сельского хозяйства и промышленности.

- Все вы - по-настоящему профессионалы своего дела, которым еще раз говорим «спасибо» за преданность выбранному делу, за высокопрофессиональный и ответственный труд во благо Волгоградской области и всей нашей страны, - обратился к удостоенным высоких наград волгоградцам глава региона.

Не теряющий бодрости духа ветеран Александр Медков награжден орденом «За укрепление дружбы и согласия» - за активную общественную деятельность. Николай Сергеев - орденом «За заслуги перед Волгоградской областью». Коллектив Серафимовичской ЦРБ - медалью «За вклад в развитие социальной сферы».