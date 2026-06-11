Еще одну авиабомбу времен войны обнаружили на западе Волгограда

Взрывотехники уничтожат опасную находку Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Дзержинском районе Волгограда во время проведения земляных работ обнаружили опасную находку. Рабочие наткнулись на фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. ФАБ-50 пролежала в земле более 80 лет, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

- Место обнаружения оцеплено. В ближайшее время ожидается прибытие пиротехнического расчета, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Как только в Волгоград из Ростова-на-Дону приедут пиротехники Донского спасательного центра, они уничтожат взрывоопасную находку.