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НовостиПроисшествия11 июня 2026 13:43

Еще одну авиабомбу времен войны обнаружили на западе Волгограда

Территорию оцепили
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Взрывотехники уничтожат опасную находку

Взрывотехники уничтожат опасную находку

Фото: ГУ МЧС по Волгоградской области.

В Дзержинском районе Волгограда во время проведения земляных работ обнаружили опасную находку. Рабочие наткнулись на фугасную авиационную бомбу времен Великой Отечественной войны. ФАБ-50 пролежала в земле более 80 лет, сообщили в главном управлении МЧС по региону.

- Место обнаружения оцеплено. В ближайшее время ожидается прибытие пиротехнического расчета, - рассказали в чрезвычайном ведомстве.

Как только в Волгоград из Ростова-на-Дону приедут пиротехники Донского спасательного центра, они уничтожат взрывоопасную находку.