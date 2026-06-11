Причины 10-часовой задержки рейса Волгоград – Анталья объяснил перевозчик

В аэропорту Волгограда ждут борт из Антальи. Фото: Екатерина СИМОХИНА. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде более чем на 10 часов задерживается прилет рейса из Антальи и обратный вылет в Турцию. Самолет вместо 10.35 прилетит в Волгоград в 21.20. А из Волгограда в Анталью вылетит не в 12.05, как было заявлено в расписании, а в 22.45. В авиакомпании «Уральские авиалинии» прокомментировали причины задержки рейсов. Борт задерживается из-за вынужденной посадки в Сочи.

Самолет, который должен был прилететь из Антальи и Волгоград, выполнял рейс Челябинск – Анталья. В пути плохо стало одной из пассажирок. Борт вынужденно сел в ближайшем аэропорту в Сочи. Когда больную передавали врачам скорой помощи, над Черноморским побережьем ввели план «Ковер».

- Воздушное судно вынужденно находилось в Сочи более 7 часов. Данная ситуация в значительной степени повлияла на время вылета последующих рейсов, запланированных на этом самолёте, а именно: Анталья-Волгоград, Волгоград-Анталья и Анталья-Домодедово за 11 и частично 12 июня. С пассажирами задержанных рейсов работают представители авиакомпании, - объяснил перевозчик.